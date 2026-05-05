Диетолог Соломатина предупредила об опасности лука и манго для гипертоников

05 мая, 18:29
Употребление лука, редиса, манго и винограда может быть опасно при повышенном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, лук, чеснок, редис, редька и репа могут разгонять кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и давление. Поэтому, если есть какая-либо реакция, стоит исключить все указанные продукты из рациона или употреблять их в ограниченном количестве.
В свою очередь, вишню, черешню и киви можно назвать продуктами, которые благоприятно действуют на состояние гипертоников, поскольку богаты антиоксидантами. Они играют важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кроме того, в таких продуктах есть мелатонин, который успокаивает и нормализует сон, что также очень важно при гипертонии, пояснила Соломатина.
Также гипертоникам полезно есть запеченный в кожуре картофель, поскольку в нем много калия, понижающего давление, отметила диетолог.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала самые опасные продукты для здоровья почек. Среди них колбасы, сосиски, бекон и различные копчености.