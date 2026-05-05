Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 18:29

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Соломатина предупредила об опасности лука и манго для гипертоников

Диетолог назвала продукты, которые могут быть опасны при гипертонии

Фото: depositphotos/nata_vkusidey

Употребление лука, редиса, манго и винограда может быть опасно при повышенном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, лук, чеснок, редис, редька и репа могут разгонять кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и давление. Поэтому, если есть какая-либо реакция, стоит исключить все указанные продукты из рациона или употреблять их в ограниченном количестве.

Также гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В свою очередь, вишню, черешню и киви можно назвать продуктами, которые благоприятно действуют на состояние гипертоников, поскольку богаты антиоксидантами. Они играют важную роль в защите сердечно-сосудистой системы от повреждений. Кроме того, в таких продуктах есть мелатонин, который успокаивает и нормализует сон, что также очень важно при гипертонии, пояснила Соломатина.

Также гипертоникам полезно есть запеченный в кожуре картофель, поскольку в нем много калия, понижающего давление, отметила диетолог.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала самые опасные продукты для здоровья почек. Среди них колбасы, сосиски, бекон и различные копчености.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика