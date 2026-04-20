Врач Соломатина развеяла миф о пользе гречки и яблок в борьбе с анемией

Субпродукты и мясо лучше всего помогают восполнить дефицит железа в организме, в отличие от растительной пищи. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, при нехватке элемента все ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Самым чувствительным к гипоксии становится мозг, из-за чего начинаются проблемы с концентрацией, восприятием информации, появляется постоянное чувство апатии, усталость и раздражительность.

"Среди частых симптомов также можно выделить одышку: человек способен заметить, что действия, которые раньше давались легко, например подъем по лестнице, теперь сопровождаются ощущением нехватки воздуха. Кроме того, дефицит железа негативно отражается на внешнем виде: ногти становятся тонкими и ломкими, кожа сохнет и шелушится, начинают выпадать волосы", – отметила диетолог.

Соломатина отметила, что железо в продуктах бывает двух видов: гемовое и негемовое. Для профилактики анемии важно поступление в организм первого, потому что именно оно хорошо усваивается.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Гемовое железо содержится в крови животных, поэтому его больше всего в субпродуктах, таких как печень или сердце. Также его много в мясе, в том числе птицы и рыбы.

Стоит учесть, что все эти продукты богаты животным белком и витамином B12, которые помогают железу соединяться с эритроцитами. В свою очередь, растительная пища этих веществ не содержит, к тому же является источником плохо усвояемого негемового железа. Поэтому чечевица, гречка, свекла, яблоки практически бесполезны с точки зрения борьбы с анемией, отметила врач.

"Чтобы гемовое железо усваивалось еще лучше, важно употреблять его вместе с витамином С и фолиевой кислотой, которых много в любой зелени: салате, петрушке, укропе и так далее. Поэтому идеальный обед для профилактики анемии может выглядеть, например, так: половина тарелки – салат, четверть – мясо или субпродукты и еще четверть – отварная гречка в качестве гарнира. В последней, кроме фолиевой кислоты, есть еще и витамин В6, который также повышает биодоступность железа", – пояснила Соломатина.

Важно помнить и то, что танины, фитиновая кислота и кальций, наоборот, мешают железу усваиваться. Первых много в чае и кофе, второго элемента – в орехах, а третьего – в молочных продуктах. Поэтому употребление всего перечисленного лучше откладывать как минимум на два часа после железосодержащего обеда, посоветовала диетолог.

