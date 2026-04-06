Диетолог Залетова: сныть и одуванчик в рационе помогут восполнить нехватку витаминов

Фото: 123RF.com/dusanzidar

Сныть, крапива и одуванчик – одни из самых полезных, богатых нутриентами дикорастущих растений, которые стоит добавлять в пищу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, крапива двудомная является настоящим чемпионом по содержанию витамина С, который необходим для поддержания иммунитета и усвоения железа. Плюс эта трава обгоняет морковь по количеству каротина (провитамина А), полезного для зрения и кожи.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Кроме того, крапива богата кальцием, магнием, железом и витаминами группы В. Благодаря составу растение помогает поддерживать организм в тонусе, улучшает обмен веществ и работу кишечника за счет большого количества клетчатки.

Молодые листья крапивы стоит собирать в мае – начале июня, пока растение не зацвело. В этот период они мягкие и не такие жгучие. Перед употреблением их обязательно нужно обдать кипятком, чтобы нейтрализовать муравьиную кислоту, которая и вызывает жжение.

"Из крапивы получаются вкусные щи, а еще ее можно тушить, добавлять в омлеты, пироги и делать соус наподобие песто в сочетании с орехами, сыром и растительным маслом", – отметила диетолог.

Однако Залетова напомнила, что крапиву не стоит употреблять во время беременности, особенно в первые триместры, так как она способна повышать тонус матки.

Еще одним питательным и полезным растением эксперт назвала сныть, которую часто считают сорняком.

"Однако она содержит довольно много растительного белка и пищевых волокон, поэтому дает длительное насыщение и улучшает пищеварение. К тому же в сныти много калия, кальция, магния, железа, марганца и флавоноидов, помогающих бороться с воспалениями и окислительным стрессом", – пояснила врач.

При этом молодые листья, появляющиеся в мае, являются самыми ценными с питательной точки зрения. В это время они нежные и имеют приятный, слегка пряный вкус, напоминающий смесь петрушки и сельдерея. Чем старше лист, тем он жестче и горче, отметила Залетова.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Сныть идеальна для салатов, зеленых супов и окрошки. Также ее можно тушить с картофелем и луком, добавлять в запеканки и котлеты. Однако с ней надо быть осторожнее тем, у кого есть заболевания почек: растение может создать на них дополнительную нагрузку, потому что обладает мочегонным эффектом.

Она добавила, что полезно добавлять в рацион и одуванчик лекарственный. Он богат витаминами А, С, группы В, а также калием, железом и фосфором.

"К тому же горькие вещества, содержащиеся в корнях и листьях растения, стимулируют выработку желчи и улучшают пищеварение. А корни одуванчика обладают гепатопротекторными свойствами и помогают печени работать эффективнее", – подчеркнула диетолог.

Листья можно добавлять в салаты, а чтобы смягчить горечь, можно использовать в качестве заправки сметану, йогурт или лимонный сок. Из цветов получается ароматное варенье, а корни стоит сушить, обжаривать и заваривать вместо кофе, пояснила врач.

При этом важно помнить, что одуванчик стимулирует выработку желчи, поэтому способен спровоцировать движение камней. Его не стоит употреблять при наличии желчнокаменной болезни, предупредила Залетова.

