30 марта, 16:43

Врач Соломатина: сладости и молочные продукты способны провоцировать отечность

Фото: 123RF.com/andreycherkasov

Употребление сладких и молочных продуктов, а также дефицит калия и магния могут приводить к образованию отеков. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что, кроме соленых продуктов, причиной возникновения отеков могут стать сладости. Это происходит потому, что организм начинает удерживать воду, стараясь не допустить повреждения клеток сахаром и натрием.

Также причиной отечности может стать употребление молочных продуктов. Дело в том, что содержащиеся в них сывороточные белки провоцируют выброс инсулина, а он способствует задержке воды.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Эксперт добавила, что к отекам могут приводить продукты, повышающие уровень воспаления в организме. Это различные десерты на маргарине, который содержит трансжиры, а также жареная еда.

"Они разрушают сосуды, нарушают отток лимфы и жидкости, соответственно, человек начинает отекать", – отметила диетолог.

Проблема может развиваться и на фоне дефицита калия, который является антагонистом натрия и способствует его выведению из организма.

"При этом больше всего этого элемента содержится в кожуре печеного картофеля, а еще в сухофруктах, таких, например, как курага. Однако с последними продуктами надо быть осторожнее, потому что в них также много сахарозы и фруктозы, которые являются провокаторами отечности", – предупредила Соломатина.

Недостаток магния может быть еще одной причиной проблемы. Дефицит элемента приводит к спазмам и снижению адаптации к стрессу, что провоцирует задержку жидкости в организме, отметила врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что некоторые продукты способствуют разжижению крови и снижению риска тромбообразования. Среди них томаты, потому что они богаты мощным антиоксидантом ликопином, который улучшает текучесть крови и cнижает воспаление.

