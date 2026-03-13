Диетолог Русакова: чипсы и сливочное масло повышают риск образования тромбов

13 марта, 17:26
Фото: 123RF.com/lightfieldstudios
Чипсы, сметана и сливочное масло повышают риск тромбообразования. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, фастфуд, кондитерские изделия, сдобная выпечка, чипсы могут быть особенно опасными в вопросе образования тромбов. Чаще всего эти продукты содержат много трансжиров, сахара, соли, что приводит к быстрому развитию ожирения и повышению уровня холестерина, являющихся одними из главных факторов риска развития проблемы.
Кроме того, ее могут спровоцировать и копченые продукты. Они способны нарушать кровообращение и повышать давление, добавила врач.
Еще риск возрастает при обезвоживании, так как оно провоцирует сгущение крови. Поэтому очень важно соблюдать питьевой режим: в среднем следует употреблять полтора-два литра воды в сутки, подчеркнула диетолог.
При этом Русакова назвала мифом популярное мнение о том, что к проблеме способны приводить продукты, богатые витамином К, такие как шпинат или брокколи.
"Да, этот элемент помогает вырабатывать белки, способствующие образованию тромбов. Однако для этого надо, чтобы в организме был избыток этого витамина, а при употреблении продуктов такое маловероятно. Вещество в этом случае относительно быстро усваивается и выводится из организма", – пояснила врач.
Также диетолог отметила, что существуют продукты, которые, наоборот, способствуют разжижению крови и снижению риска тромбообразования.
Кроме того, натуральными антикоагулянтами можно назвать морскую рыбу, льняное масло холодного отжима и авокадо. Они богаты омега-3 жирными кислотами, помогающими снижать вязкость крови, добавила эксперт.
