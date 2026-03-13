13 марта, 17:26

Общество
Диетолог Русакова: чипсы и сливочное масло повышают риск образования тромбов

Диетолог рассказала, какие продукты могут спровоцировать тромбоз

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Чипсы, сметана и сливочное масло повышают риск тромбообразования. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, фастфуд, кондитерские изделия, сдобная выпечка, чипсы могут быть особенно опасными в вопросе образования тромбов. Чаще всего эти продукты содержат много трансжиров, сахара, соли, что приводит к быстрому развитию ожирения и повышению уровня холестерина, являющихся одними из главных факторов риска развития проблемы.

Кроме того, ее могут спровоцировать и копченые продукты. Они способны нарушать кровообращение и повышать давление, добавила врач.

В свою очередь, жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметана жирностью 20–30% тоже способствуют повышению вязкости крови и холестерина в крови, поэтому могут стать причиной развития атеросклероза и тромбообразования.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Еще риск возрастает при обезвоживании, так как оно провоцирует сгущение крови. Поэтому очень важно соблюдать питьевой режим: в среднем следует употреблять полтора-два литра воды в сутки, подчеркнула диетолог.

При этом Русакова назвала мифом популярное мнение о том, что к проблеме способны приводить продукты, богатые витамином К, такие как шпинат или брокколи.

"Да, этот элемент помогает вырабатывать белки, способствующие образованию тромбов. Однако для этого надо, чтобы в организме был избыток этого витамина, а при употреблении продуктов такое маловероятно. Вещество в этом случае относительно быстро усваивается и выводится из организма", – пояснила врач.

Также диетолог отметила, что существуют продукты, которые, наоборот, способствуют разжижению крови и снижению риска тромбообразования.

Это томаты, потому что они богаты мощным антиоксидантом ликопином, который улучшает текучесть крови и cнижает воспаление. В свою очередь, малина содержит кумарин, нормализующий свертываемость. И в целом ягоды, особенно такие как клюква, черника, земляника, смородина, вишня, обладают антитромботическим действием за счет высокого содержания витамина С.
Кроме того, натуральными антикоагулянтами можно назвать морскую рыбу, льняное масло холодного отжима и авокадо. Они богаты омега-3 жирными кислотами, помогающими снижать вязкость крови, добавила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала продукты, помогающие замедлить когнитивный спад. Например, можно ежедневно добавлять в меню листовую зелень, богатую фолиевой кислотой, лютеином и витамином Е. Они необходимы для нормального функционирования мозга.

