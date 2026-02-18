Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:14

Общество
Главная / Новости /

Врач Дюваль рекомендовала детям и пожилым не есть покупные овощи с кожурой

Диетолог объяснила, кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Детям, пожилым, а также тем, у кого есть заболевания почек, особенно опасно есть фрукты и овощи из магазина вместе с кожурой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в целом кожура во многих продуктах, таких как яблоки, груши, киви, помидоры, является самой ценной частью. Она содержит неперевариваемую клетчатку, необходимую для хорошей работы кишечника.

"К тому же именно в кожуре концентрируется самое большое количество всех полезных веществ, особенно витамина С, а у огурца еще много калия", – добавила эксперт.

Однако важно учитывать, что из-за высокого содержания клетчатки употребление кожицы опасно для тех, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язвенную болезнь, предупредила диетолог.

К тому же пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Более того, польза будет только в том случае, если все было выращено на собственном огороде, без применения удобрений. Важно помнить, что в кожуре продуктов из супермаркетов содержатся нитраты, отметила врач.

"Нами с коллегами проводился эксперимент: мы замеряли количество этих веществ в огурцах, купленных в разных магазинах. Во всех вариантах содержание было завышено. Но как только сняли кожуру, специальный нитрат-тестер показал нормальное значение", – отметила Дюваль.

Она предупредила, что такие вещества дают нагрузку на все системы организма, но больше всего страдают почки. Поэтому те, у кого есть соответствующие заболевания, должны счищать кожуру с покупных фруктов и овощей, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, дети и пожилые тоже должны есть очищенные продукты из-за уязвимости организма к вредным веществам.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, каким должен быть идеальный завтрак зимой. Одним из самых удачных вариантов она назвала овсянку на молоке или воде, поскольку такое блюдо поможет поддержать здоровый микробиом кишечника.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика