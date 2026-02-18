Врач Дюваль рекомендовала детям и пожилым не есть покупные овощи с кожурой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Детям, пожилым, а также тем, у кого есть заболевания почек, особенно опасно есть фрукты и овощи из магазина вместе с кожурой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в целом кожура во многих продуктах, таких как яблоки, груши, киви, помидоры, является самой ценной частью. Она содержит неперевариваемую клетчатку, необходимую для хорошей работы кишечника.

"К тому же именно в кожуре концентрируется самое большое количество всех полезных веществ, особенно витамина С, а у огурца еще много калия", – добавила эксперт.

Однако важно учитывать, что из-за высокого содержания клетчатки употребление кожицы опасно для тех, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язвенную болезнь, предупредила диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог К тому же пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре.

Более того, польза будет только в том случае, если все было выращено на собственном огороде, без применения удобрений. Важно помнить, что в кожуре продуктов из супермаркетов содержатся нитраты, отметила врач.

"Нами с коллегами проводился эксперимент: мы замеряли количество этих веществ в огурцах, купленных в разных магазинах. Во всех вариантах содержание было завышено. Но как только сняли кожуру, специальный нитрат-тестер показал нормальное значение", – отметила Дюваль.

Она предупредила, что такие вещества дают нагрузку на все системы организма, но больше всего страдают почки. Поэтому те, у кого есть соответствующие заболевания, должны счищать кожуру с покупных фруктов и овощей, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, дети и пожилые тоже должны есть очищенные продукты из-за уязвимости организма к вредным веществам.

