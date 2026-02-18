В РПЦ заявили, что сжигание чучела на Масленицу не несет языческих смыслов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гулянья и сжигание чучела на Масленицу являются давним народным обычаем, который не сохранил языческого подтекста, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Этой традиции много лет, и, слава богу, сжигание чучела, которое некоторых беспокоит, уже давно потеряло какой-то языческий религиозный смысл, который существовал в дохристианские времена", – отметил священнослужитель в беседе с ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова иерея Андрея Постернака о недопустимости языческих обрядов на Масленицу. Вместе с тем Кипшидзе поддержал мнение священника о необходимости соблюдения меры во время праздничных гуляний.

"Не следует забывать об умеренности, а также (важно. – Прим. ред.) помнить о том, что наши собратья сражаются на фронте и защищают там вовсе не нашу возможность объесться и обпиться в тылу", – добавил Кипшидзе.

Ранее стало известно, что в Липецке по случаю окончания Масленицы планируется сжечь чучело лабубу. Причем необычный выбор персонажа в честь праздника в Липецкой области стал уже традицией.

Например, в прошлом году в археологическом парке "Аргамач" сожгли сразу 5 злодеев. В их числе оказались Белый Ходок, Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.