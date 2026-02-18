Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение закрыто на ряде центральных улиц Москвы. Об этом водителей предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Под ограничения подпали участки на Боровицкой площади и Кремлевской набережной. В обоих случаях для объезда можно воспользоваться Садовым кольцом.

Транспортное ведомство призвало автовладельцев быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

В настоящее время запрет на движение продолжает действовать на улице Милашенкова. Из-за строительных работ на участке бокового проезда в районе дома № 18А недоступна одна полоса. Ограничения будут актуальны до 22 марта.

Вместе с тем до 5 декабря водители не смогут воспользоваться одной из полос на участках Полесского проезда в районе дома № 2, корпуса № 1. Аналогичные ограничения введены в районе 2-го Волоколамского путепровода.

