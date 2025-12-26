Движение в районе 2-го Волоколамского путепровода перекроют почти на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе 2-го Волоколамского путепровода перекроют с 29 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это связано с проведением ремонтных работ. В тот же период будет недоступна для движения одна полоса на участках Полесского проезда в районе дома 2, корпус 1.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Розанова ограничат движение с 26 декабря по 30 ноября 2026 года. Это также затронет участок дороги на улице Розаново от Хорошевского шоссе до владения 1 по Хорошевскому шоссе. Меры связаны с проведением строительных работ.

Кроме того, ограничен проезд транспорта на нескольких участках улицы Амурской. Корректировки в движении сохранятся до 10 июня 2026 года. Ограничения также связаны с проведением строительных работ.

