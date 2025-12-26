Движение на участке улицы Розанова ограничат с 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта на участке улицы Розанова ограничат с 26 декабря по 30 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ и затронут участок дороги на улице Розанова от Хорошевского шоссе до владения 1 по Хорошевскому шоссе. Для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее был ограничен проезд транспорта на нескольких участках улицы Амурской. Корректировки движения будут действовать до 10 июня 2026 года. Ограничения также связаны с проведением строительных работ.

В частности, с 01:30 до 05:30 на участке улицы от дома 2, корпуса 2 до дома 2, корпуса 1 будет недоступна для проезда одна полоса.