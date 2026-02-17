Более 520 кафе и ресторанов Москвы присоединилось к фестивалю "Масленица"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 520 кафе и ресторанов столицы присоединились к фестивалю "Масленица", который проходит в городе до 22 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Центральные площадки фестиваля расположены на площади Революции, Тверском бульваре и Тверской площади. Там проходит множество мероприятий, после которых можно посетить кафе или ресторан.

К "Масленице" присоединились многие заведения в центре столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками. Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. На десерт гостям предлагают блины с мороженым, вишневым вареньем или сыром маскарпоне с кленовым сиропом.

Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной добавил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба или фермерской говядиной и деревенской сметаной. В ресторане Cevicheria на Пречистенской набережной москвичи и туристы могут попробовать блинный ролл с говяжьим языком и трюфельным муссом, а также блинчики с печенью трески, белым луком и перепелиным яйцом.

В свою очередь, ресторан Sansa, расположенный также на Пречистенской набережной, готовит авторские блины с крабом и черной икрой, грибным соусом и сморчками, осьминогом и соусом из перца, сибасом или заварным кремом и соленой карамелью.

Однако различные вариации блинов можно попробовать не только в ЦАО, но и других округах столицы. Например, угощение с мясной начинкой подают в ресторане "Купец" на Лобненской улице. Там также можно найти блины с телятиной, курицей и грибами, говяжьей печенью, ветчиной и сыром.

В кафе "Папины блины" в 2-м Новоподмосковном переулке подают блин с рубленой куриной котлетой, сыром, помидорами и соусом тартар. Ресторан "Бокалавр" на Первомайской улице предлагает в качестве начинки для главного масленичного угощения выбрать рваную говядину или бекон и сырный соус.

Блины с курицей и сыром фета, ростбифом и соусом терияки можно попробовать в кафе Kitchen на улице Гарибальди. Также в ресторане "М2 Органик клуб" на улице Архитектора Щусева все желающие могут угоститься блинами с начинкой из сморчков, телятины и рубленного отварного яйца.

Тем временем в ресторане "Матрешка" на Кутузовском проспекте посетителям предлагают угощенье с рассольным сыром и пшеном или уткой и гречкой. Любители рыбных начинок могут попробовать блины с неркой и сливочным сыром в ресторане "Ганс и Марта" на Салтыковской улице.

Тех, кто предпочитает сладкие блины, ждут в кафе "Кстати" в Лазоревом проезде. Там подают креп-сюзетт – французский десерт из тонких блинов с клубничным соусом на коньяке и пломбиром.

Другие сладкие вкусы можно найти в рестобаре Crazy Brothers на улице Николая Химушина. Здесь можно заказать блины-роллы с названиями "Тутти-фрутти" и "Карамелька".

В кафе "Чудоград", расположенном в поселке Знамя Октября, масленичное угощение подают с томленым сельдереем и кремом из черной смородины или киноа и моркови со взбитым медом кедровыми орехами.

Кроме того, по всему городу расположены рестораны сетей "Теремок", "Грабли", "Вареничная", "Му-Му" и "БлинБери", где готовят блины с различными начинками.

Ранее сообщалось, что робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров столичного метро особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Попробовать его можно на 9 станциях: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".