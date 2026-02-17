Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 13:05

Город

Более 520 кафе и ресторанов Москвы присоединилось к фестивалю "Масленица"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 520 кафе и ресторанов столицы присоединились к фестивалю "Масленица", который проходит в городе до 22 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Центральные площадки фестиваля расположены на площади Революции, Тверском бульваре и Тверской площади. Там проходит множество мероприятий, после которых можно посетить кафе или ресторан.

К "Масленице" присоединились многие заведения в центре столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками. Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. На десерт гостям предлагают блины с мороженым, вишневым вареньем или сыром маскарпоне с кленовым сиропом.

Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной добавил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба или фермерской говядиной и деревенской сметаной. В ресторане Cevicheria на Пречистенской набережной москвичи и туристы могут попробовать блинный ролл с говяжьим языком и трюфельным муссом, а также блинчики с печенью трески, белым луком и перепелиным яйцом.

В свою очередь, ресторан Sansa, расположенный также на Пречистенской набережной, готовит авторские блины с крабом и черной икрой, грибным соусом и сморчками, осьминогом и соусом из перца, сибасом или заварным кремом и соленой карамелью.

Однако различные вариации блинов можно попробовать не только в ЦАО, но и других округах столицы. Например, угощение с мясной начинкой подают в ресторане "Купец" на Лобненской улице. Там также можно найти блины с телятиной, курицей и грибами, говяжьей печенью, ветчиной и сыром.

В кафе "Папины блины" в 2-м Новоподмосковном переулке подают блин с рубленой куриной котлетой, сыром, помидорами и соусом тартар. Ресторан "Бокалавр" на Первомайской улице предлагает в качестве начинки для главного масленичного угощения выбрать рваную говядину или бекон и сырный соус.

Блины с курицей и сыром фета, ростбифом и соусом терияки можно попробовать в кафе Kitchen на улице Гарибальди. Также в ресторане "М2 Органик клуб" на улице Архитектора Щусева все желающие могут угоститься блинами с начинкой из сморчков, телятины и рубленного отварного яйца.

Тем временем в ресторане "Матрешка" на Кутузовском проспекте посетителям предлагают угощенье с рассольным сыром и пшеном или уткой и гречкой. Любители рыбных начинок могут попробовать блины с неркой и сливочным сыром в ресторане "Ганс и Марта" на Салтыковской улице.

Тех, кто предпочитает сладкие блины, ждут в кафе "Кстати" в Лазоревом проезде. Там подают креп-сюзетт – французский десерт из тонких блинов с клубничным соусом на коньяке и пломбиром.

Другие сладкие вкусы можно найти в рестобаре Crazy Brothers на улице Николая Химушина. Здесь можно заказать блины-роллы с названиями "Тутти-фрутти" и "Карамелька".

В кафе "Чудоград", расположенном в поселке Знамя Октября, масленичное угощение подают с томленым сельдереем и кремом из черной смородины или киноа и моркови со взбитым медом кедровыми орехами.

Кроме того, по всему городу расположены рестораны сетей "Теремок", "Грабли", "Вареничная", "Му-Му" и "БлинБери", где готовят блины с различными начинками.

Ранее сообщалось, что робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров столичного метро особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Попробовать его можно на 9 станциях: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Диетологи дали рекомендации по начинке для блинов на Масленицу

Читайте также


городфестивали

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика