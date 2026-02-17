Форма поиска по сайту

17 февраля, 14:53

Спорт

Фигурист Гуменник рассказал о своем отношении к украинцу Марсаку

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник хорошо относится к украинцу Кириллу Марсаку. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

Марсак выступал со своей произвольной программой на Олимпийских играх в Италии сразу после Гуменника. Позже украинец заявил, что катание после "нейтрального спортсмена" оказало влияние на его психологическое состояние.

"Кирилл, на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем", – сказал Гуменник.

Спортсмен также рассказал, что после своего выступления попросил принести воды и телефон, чтобы написать маме.

Гуменник занял в мужском одиночном катании на Играх шестое место. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Российский фигурист также выступит на Олимпиаде с показательным номером. Спортсмены представят свои программы в субботу, 21 февраля, после официального окончания всех соревнований по фигурному катанию.

Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026

