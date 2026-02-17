Суд отказался изменить приговор журналисту Илье Азару

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Илья Азар признан иноагентом в РФ)

Суд не стал пересматривать приговор журналисту Илье Азару (признан в РФ иноагентом), осужденному за организацию деятельности нежелательной в России организации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что с учетом позиции московской прокуратуры обвинительный приговор в отношении бывших муниципальных депутатов Азара, Сергея Власова, Игоря Глека и Елены Русаковой был оставлен в силе. Они заочно приговорены к 4 годам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Азар участвовал в создании и публикации материалов иноагентов, распространяя при этом ложные сведения о деятельности российских властей. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, которая могла сформировать негативный образ ВС РФ.

Вместе с тем, по данным Минюста, он выступал против СВО и поддерживал взаимодействие с организацией, которая была включена в перечень тех из них, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

