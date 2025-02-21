Журналисты Жанна Агалакова и Илья Азар признаны иноагентами

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/Екатерина Чеснокова (Илья Азар, Жанна Агалакова признаны иноагентами в РФ)

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Агалакова принимала участие в создании и распространении публикаций иностранных агентов, а также работала в качестве респондента на информационной площадке, которая была предоставлена иностранным СМИ.

Вместе с тем она способствовала распространению недостоверной информации о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. Также журналист выступала против проведения спецоперации на Украине. По данным ведомства, в настоящий период она живет за пределами России.

В свою очередь, Азар участвовал в создании и публикации материалов иноагентов, распространяя при этом несоответствующие действительности сведения о деятельности российских властей. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, которая могла способствовать формированию негативного образа Вооруженных сил России.

Вместе с тем, по данным Минюста, он выступал против СВО и продолжает поддерживать взаимодействие с организацией, которая была включена в перечень тех из них, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Сейчас Азар, как и Агалакова, живет вне территории России.

Также в реестр были включены писательница Елизавета Александрова-Зорина, блогер Рустем Адагамов и украинский актер Антон Лирник.

В частности, Александрова-Зорина занималась распространением недостоверной информации о политике российских властей и выражала несогласие с проведением СВО. Вместе с тем она занималась публикацией материалов иностранных агентов и сотрудничала с иностранным СМИ.

Адагамов тоже был уличен в распространении недостоверной информации. Речь идет о сведениях, связанных с деятельностью российских властей, а также о данных, которые могли негативно повлиять на формирование образа ВС РФ. Он тоже высказывался против СВО и способствовал распространению материалов иноагентов.

Кроме того, Лирник участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против проведения СВО на Украине. Он также распространял недостоверную информацию о политике и решениях властей РФ.

В настоящий период все эти люди проживают за пределами России.

Ранее Российский Минюст внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова. Кроме того, иностранными агентами были признаны писатель Алексей Кунгуров и журналисты Сергей Ауслендер и Никита Парменов. В список попал и бывший российский дипломат Борис Бондарев.