Суд оштрафовал Леонида Гозмана за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Таганский районный суд Москвы оштрафовал политика Леонида Гозмана (признан иноагентом в РФ и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на 45 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Как отметила инстанция, он был привлечен к административной ответственности за нарушение части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

В декабре 2023 года против Гозмана возбудили уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Поводом для этого стали сообщения политика с искажением данных о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024 года его заочно приговорили к 8,5 года колонии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет.

Суд также отправил под домашний арест жену политика Марину Егорову по делу о контрабанде. Летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля Mercedes, который вез вещи семьи Гозмана и Егоровой. Среди них были столовые приборы – наследственные ложки и вилки из мельхиора и серебра дореволюционного производства.

