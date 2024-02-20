20 февраля, 11:22Политика
Политика Леонида Гозмана заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в России иноагентом)
Столичный Гагаринский суд Москвы решил заочно арестовать политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчину арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Гозман проходит по статье "Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ", по которой ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
В ходе слушания стало известно, что поводом для возбуждения дела стали сообщения политика в Telegram и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с искажением данных о действиях российской армии в украинской Буче.
Адвокат Гозмана Михаил Бирюков заявил, что политик не считает себя виновным. Защита указала, что правоохранители собрали слишком мало информации о причастности в инкриминируемом преступлении.
Гозман являлся соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активным участником политических процессов в России с середины 90-х. Был одним из руководителей партии "Союз правых сил".
О том, что в отношении Гозмана возбудили уголовное дело по статье о фейках против армии РФ, в СМИ писали еще в декабре прошлого года. Летом этого же года политик получил 15 суток ареста за сравнение СССР с нацистской Германией. Спустя сутки Тверской суд Москвы повторно арестовал Гозмана на 15 суток.
Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО
Читайте также
- Песков назвал беспочвенными опасения по закону о конфискации за фейки о ВС РФ
- Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призывы к терроризму