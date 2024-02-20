Политика Леонида Гозмана заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в России иноагентом)

Столичный Гагаринский суд Москвы решил заочно арестовать политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину арестовали на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России. Гозман проходит по статье "Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ", по которой ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В ходе слушания стало известно, что поводом для возбуждения дела стали сообщения политика в Telegram и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с искажением данных о действиях российской армии в украинской Буче.

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков заявил, что политик не считает себя виновным. Защита указала, что правоохранители собрали слишком мало информации о причастности в инкриминируемом преступлении.

Гозман являлся соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активным участником политических процессов в России с середины 90-х. Был одним из руководителей партии "Союз правых сил".

О том, что в отношении Гозмана возбудили уголовное дело по статье о фейках против армии РФ, в СМИ писали еще в декабре прошлого года. Летом этого же года политик получил 15 суток ареста за сравнение СССР с нацистской Германией. Спустя сутки Тверской суд Москвы повторно арестовал Гозмана на 15 суток.

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО