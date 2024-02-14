14 февраля, 12:46Политика
Песков назвал беспочвенными опасения по закону о конфискации за фейки о ВС РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Переживания по поводу закона о конфискации имущества за фейки об армии России являются беспочвенными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что данная инициатива точно не имеет ничего общего с практикой конфискации, которая применялась в советские времена.
"Это можно сказать однозначно", – указал Песков.
14 февраля законопроект о конфискации имущества за фейки о российских войсках, а также за призывы к деятельности, подрывающей безопасность страны, был подписан Владимиром Путиным.
В январе инициативу утвердили депутаты Госдумы. Уже в феврале ее приняли сенаторы Совфеда.
Согласно тексту законопроекта, в РФ расширят перечень преступлений, за которые может применяться изъятие собственности, полученной в результате их совершения. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Авторами проекта стали главы партий КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Единой России", спикер ГД Вячеслав Володин и другие.
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