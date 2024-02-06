Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призывы к терроризму

Фото: Следственный комитет РФ

Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых бывших банкиров постсоветской России Александра Конаныхина за призывы к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным правоохранителей, Конаныхин скрывается от следствия за границей. Поэтому сначала его объявили в межгосударственный, а затем и в международный розыск, объяснил собеседник агентства.

Следствие заочно предъявило экс-банкиру обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Между тем в Лефортовском суде Москвы заявили, что Конаныхин заочно арестован.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом). При этом статья и основания для розыска бывшего топ-менеджера остаются неизвестными.

До этого предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) повторно объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Его разыскивают по уголовной статье о распространении фейков о российской армии.