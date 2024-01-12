МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Игорь Волобуев внесен в реестр иноагентов)

МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.

"Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в базе.

При этом статья и основания для розыска бывшего топ-менеджера остаются неизвестными.

До этого предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) повторно объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Его разыскивают по уголовной статье о распространении фейков о российской армии.

