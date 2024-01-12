МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова

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Полиция объявила в розыск журналиста Андрея Серафимова, сотрудничавшего с "Медузой" и "Новой газетой – Европа" (признаны в РФ нежелательными организациями, "Медуза" признана иноагентом). Это следует из базы розыска МВД РФ.

Журналист разыскивается по уголовной статье, однако подробностей не приводится.

Сам Серафимов в своем телеграм-канале рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Журналист связал это с распространяемыми им призывами не брать повесток и не ходить в военкоматы.

Ранее МВД России повторно объявило в розыск бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Причиной для этого стали его высказывания в соцсетях о выплатах погибшим в ходе СВО.

До этого в международный розыск по аналогичной статье объявили бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. Причиной для этого стало размещение видеоролика, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

