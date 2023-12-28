Экс-депутат Брюханова объявлена в международный розыск

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Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск, она обвиняется в распространении фейков против ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск", – указано в сообщении.

Согласно данным следствия, Брюханова разместила видеоролик в открытом доступе, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Брюханова – бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". Она также известна сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем и Ильей Варламовым (оба признаны иноагентами).

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Согласно данным СМИ, он стал фигурантом дела о госизмене.

До этого МВД РФ объявило в розыск журналистку Машу Гессен. Она разыскивается по уголовной статье.

