МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Журналистку Машу Гессен объявили в розыск. Ее карточка появилась в базе министерства внутренних дел России.

В материалах ведомства уточняется, что Гессен разыскивается по уголовной статье.

Ранее стало известно, что против журналистки возбудили дело о дискредитации российской армии. В Сети распространилась информация, что причиной стали ее слова в рамках интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом).

До этого российское МВД объявило в розыск сооснователя организации "Омское гражданское объединение" (признана в РФ иноагентом) и ЛГБТ‑активиста (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина.

Сообщалось, что его ищут по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не уточнялось.



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