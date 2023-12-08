08 декабря, 18:30Политика
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Журналистку Машу Гессен объявили в розыск. Ее карточка появилась в базе министерства внутренних дел России.
В материалах ведомства уточняется, что Гессен разыскивается по уголовной статье.
Ранее стало известно, что против журналистки возбудили дело о дискредитации российской армии. В Сети распространилась информация, что причиной стали ее слова в рамках интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом).
До этого российское МВД объявило в розыск сооснователя организации "Омское гражданское объединение" (признана в РФ иноагентом) и ЛГБТ‑активиста (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина.
Сообщалось, что его ищут по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не уточнялось.
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