Суд в Москве заочно арестовал журналистку Лойко за оправдание терроризма

Фото: телеграм-канал SOTA (SOTA признана в РФ иноагентом)

Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал журналистку Анну Лойко, которую обвиняли в оправдании терроризма. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Решение было вынесено судом по ходатайству следователей. Лойко привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Теперь, как отметили в сообщении, журналистку должны арестовать с момента ее фактического задержания на один месяц и одни сутки или же в случае депортации ее в Россию – с момента передачи обвиняемой сотрудникам полиции в РФ.

Ранее сообщалось, что Анну Лойко объявили в России в розыск по уголовной статье. До этого в отношении нее завели уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стала опубликованная ею несколько лет назад статья об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

После этого правоохранительные органы начали сбор доказательств преступления. По статье об оправдании терроризма журналистке может грозить до семи лет тюремного заключения.



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