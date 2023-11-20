20 ноября, 10:33Общество
МВД РФ объявило в розыск журналистку Анну Лойко
Фото: телеграм-канал SOTA (SOTA признана в РФ иноагентом)
Журналистку и редактора издания Sota (до этого Sota.Vision, которое признано в РФ СМИ-иноагентом) Анну Лойко объявили в России в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД РФ.
"Лойко Анна Евгеньевна разыскивается по статье УК", – следует из базы без уточнения статьи.
Ранее в отношении Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной для этого стала опубликованная ею несколько лет назад статья об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
После этого правоохранительные органы начали сбор доказательств преступления. По статье об оправдании терроризма журналистке может грозить до семи лет тюремного заключения.
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