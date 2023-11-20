МВД РФ объявило в розыск журналистку Анну Лойко

Фото: телеграм-канал SOTA (SOTA признана в РФ иноагентом)

Журналистку и редактора издания Sota (до этого Sota.Vision, которое признано в РФ СМИ-иноагентом) Анну Лойко объявили в России в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД РФ.

"Лойко Анна Евгеньевна разыскивается по статье УК", – следует из базы без уточнения статьи.

Ранее в отношении Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной для этого стала опубликованная ею несколько лет назад статья об идеологии запрещенной и признанной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

После этого правоохранительные органы начали сбор доказательств преступления. По статье об оправдании терроризма журналистке может грозить до семи лет тюремного заключения.

