Главного редактора "Октагон. Медиа" Рябова задержали в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция проводит в Москве следственные действия по уголовному делу в отношении главного редактора издания "Октагон. Медиа" Игоря Рябова, после обыска его квартиры мужчину доставят на допрос. Об этом пишет ТАСС.

"Рябов задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, которые проводит управление по киберпреступлениям МВД", – говорится в сообщении.

Как уточнили собеседники СМИ в окружении мужчины, вероятно, он мог иметь отношение к администрированию анонимных политических телеграм-каналов. Отмечается, что полиция также задержала сотрудницу Рябова.

Ранее стало известно, что суд приговорил автора телеграм-канала "Настоящее преступление" Руслана Ушакова к 8 годам тюрьмы за распространение ложной информации о российской армии, пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма.

Уточнялось, что мужчину признали виновным по четырем уголовным статьям, в том числе по факту возбуждения ненависти или вражды в интернете.