Генпрокуратура может проверить слова поэтессы Полозковой на оправдание терроризма

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить слова поэтессы Веры Полозковой на предмет оправдания терроризма, следует из сообщения в телеграм-канале парламентария.

По ее словам, Полозкова дала интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), в ходе которого она прокомментировала покушение на писателя Захара Прилепина. Вместе с этим депутат напомнила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Ямпольская назвала слова Полозковой циничными, содержащими признаки публичного оправдания терроризма.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Автомобиль, в котором находился писатель, был подорван. На пассажирском месте находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. В результате ЧП он погиб.

Прилепин получил различные травмы, ему провели операции и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели на следующий день. После медикам пришлось сделать еще два оперативных вмешательства.