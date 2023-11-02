Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Замоскворецкий суд столицы продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что подобным образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Арест продлен до 10 января.

Уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") в отношении женщин было возбуждено в начале мая. Позднее Следственный комитет РФ попросил их арестовать.

Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. Женщины вину не признают.

Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук