Суд оставил в СИЗО Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма в понедельник, 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что постановление суда первой инстанции оставили без изменений, жалобы защиты не были удовлетворены. Женщины останутся под арестом до 10 сентября.

По информации агентства, защита на заседании просила смягчить меру пресечения. Как уточнили адвокаты, следствие не предпринимает активных действий, пока ожидаются результаты психиатрической экспертизы Беркович.

Прокуратура, уточняет издание, просила оставить задержанных в СИЗО. По мнению обвинения, только эта мера пресечения может обеспечить интересы следствия.

Ранее Мосгорсуд продлевал аресты Беркович и Петрийчук 30 мая.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении женщин было возбуждено в начале мая. Позднее Следственный комитет РФ попросил их арестовать. Поводом для заведения уголовного дела стал поставленный спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.