Мосгорсуд оставил под стражей драматурга Петрийчук

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд оставил драматурга Светлану Петрийчук под стражей, признав заключение по делу о пропаганде терроризма законным. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.

Ранее Мосгорсуд продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма. Поводом для заключения под стражу стало размещенное на YouTube видео, в котором Беркович читает пьесу "Финист – Ясный сокол".

Информация об аресте Петрийчук появилась 5 мая. Тогда ее адвокат Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать решение суда. До этого арестовать Беркович и Петрийчук просил Следственный комитет РФ.