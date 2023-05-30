Мосгорсуд оставил в силе арест театрального режиссера Беркович

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд продлил арест театральному режиссеру Евгении Беркович по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Беркович меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения", – сказала судья.

Таким образом, суд не удовлетворил жалобу стороны защиты.

Замосворецкий суд столицы ранее заключил женщину под стражу до 4 июля. Поводом для этого стало размещенное на YouTube видео, в котором театральный режиссер читает пьесу, оправдывающую терроризм.

Поводом для возбуждения дела на режиссера стал поставленный ею спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Также у матери Беркович Елены Эфрос в Санкт-Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.

