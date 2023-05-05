Суд в Москве арестовал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве удовлетворить", – огласила решение судья.

Беркович заключена под стражу на срок до 4 июля 2023 года.

Адвокат режиссера Ксения Карпинская заявила, что суд учел не все доводы при принятии решения об аресте Беркович. В связи с этим защита подаст апелляцию на ее заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Замоскворецком суде Москвы завели уголовное дело на режиссера Евгению Беркович за публикацию читки пьесы на YouTube.

Поводом для возбуждения дела на режиссера стал поставленный ею спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Также у матери Беркович Елены Эфрос в Санкт-Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.



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