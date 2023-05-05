17:19Культура
Дело на Беркович возбудили за публикацию читки пьесы на YouTube
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Замоскворецком суде Москвы завели уголовное дело на режиссера Евгению Беркович за публикацию читки пьесы на YouTube, передает РИА Новости.
"В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте... для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма", – сказала адвокат.
Защитница заявила, что по данному факту экспертизу составило обучающее учреждение, а не профильные специалисты Сама экспертиза называется деструктологической. По мнению адвоката, данный терминал является лженаучным и не входит в перечни существующих экспертиз.
Поводом для возбуждения уголовного дела на режиссера стал поставленный ею спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.
Кроме того, у матери Беркович Елены Эфрос в Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.
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