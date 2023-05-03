На Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма за пост в соцсетях – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На российского актера театра и кино Алексея Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма за его пост в соцсетях о взрыве на Крымском мосту. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на правоохранителей.

Уточняется, что в сообщении, которое он опубликовал в октябре прошлого года после происшествия на Крымском мосту, артист порадовался совершению теракта.

Правоохранители провели обыски по месту жительства актера в РФ. Однако Панин еще в 2020 году переехал в Испанию, а в настоящее время находится в США.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, пошутивших в Берлине о смерти военкора Владлена Татарского. Против них могут завести уголовное дело за оправдание терроризма.

Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку, в которой Долгополов передал статуэтку Оганесяну. В зале при этом звучал смех и аплодисменты зрителей.



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