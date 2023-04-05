Бастрыкин поручил СК дать правовую оценку выступлению Долгополова и Оганесяна

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, пошутивших в Берлине о смерти военкора Владлена Татарского. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганесян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский", – отметили в ведомстве.

По итогу проверки следствие даст правовую оценку действиям Долгополова и Оганесяна.

Ранее появилась информация, что на Оганесяна и Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку, в которой Долгополов передал статуэтку Оганесяну. В зале при этом звучал смех и аплодисменты зрителей.

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина организовать проверку в отношении комиков.

2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный суд арестовал девушку до июня. В ходе допроса она призналась, что принесла этот предмет в кафе.



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