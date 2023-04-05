На комиков Оганесяна и Долгополова могут завести дело за оправдание терроризма

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/grkognsn

На комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова могут завести уголовное дело за оправдание терроризма, сообщает Life.ru.

Поводом для этого послужила пародия на теракт в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Во время концерта в Берлине комики разыграли сценку, в которой Долгополов преподнес статуэтку Оганесяну, а тот поставил ее рядом с собой. Одновременно звучат смех и аплодисменты зрителей.

Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что он был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, который проводил творческий вечер в этом кафе. Также пострадали 42 человека. Следователи считают, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова принесла в заведение статуэтку и подарила ее журналисту. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный суд Москвы арестовал Трепову до июня. В ходе допроса она призналась, что принесла в заведение статуэтку. Ей предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: "Теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

Следователь запросил закрытый режим заседания по аресту Треповой

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