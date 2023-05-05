СК РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Следственный комитет РФ попросил арестовать режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Петрийчук и Беркович", – говорится в сообщении.

Поводом для заведения уголовного дела на Беркович стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Кроме того, у матери Беркович в Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.

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