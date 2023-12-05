МВД РФ объявило в розыск сооснователя "Омского гражданского объединения"

Фото: 123RF/olegdoroshin

Российское МВД объявило в розыск сооснователя организации "Омское гражданское объединение" (признана в РФ иноагентом) и ЛГБТ‑активиста (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Николая Родькина. Его карточка появилась в розыскной базе ведомства.

Родькина ищут по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не уточняется.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, розыск может быть связан со словами мужчины против проведения спецоперации и политики российских властей.

Родькин часто выступал с защитой прав представителей ЛГБТ. В прошлом его дважды штрафовали по административным делам за нарушение закона об иноагентах.

Ранее столичный суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против российской армии. Ей инкриминируют совершение преступления по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти".

Музыкальные критики негативно отозвались о "Евровидении" в 2023 году