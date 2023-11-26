МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta

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Российское министерство внутренних дел объявило пресс-секретарь Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоуна в розыск в РФ. Это следует из базы МВД.

Мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно не уточняется. Отмечается, что пресс-секретарь компании был переобъявлен в розыск.

Ранее в Роскомнадзоре не увидели предпосылок для разблокировки соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в этих соцсетях призывы к насилию против российской армии и отказались удалять противоправный контент.

После этого Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору и потребовала ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть в официальный реестр ресурсов, к которым будет ограничен доступ на территории РФ.

21 марта 2022 года столичный Тверской суд признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. При этом запрет не касается принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

Суд в Москве признал компанию Meta экстремистской организацией