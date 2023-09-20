Эксперт назвал условие, при котором Instagram перестанет работать в РФ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) или X могут перестать работать в России, если страну полностью отключат от глобальной Сети и сделают собственную на территории РФ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта в области информации и компьютерной безопасности Сергея Вакулина.

Он напомнил, что подобный принцип используется в КНР. На территории Китая действует отдельная от всего мира интернет-сеть, ей могут пользоваться только граждане КНР.

Формально доступ к западным ресурсам в Китае не запрещен, но большинство из них заблокированы, часть цензурируется, уточнил специалист. Так, жители Китая не могут получить доступ к глобальной Сети и ряду мировых социальных сетей.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут заблокировать в России, если корпорация введет в приложение функцию создания русскоязычных каналов. По его словам, ставить под сомнение "антироссийский характер" таких каналов не нужно.

До этого сообщалось, что соцсеть Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) сегодня фактически блокируется в России, поскольку она тесно связана с Instagram. Threads превратится в очередное оружие информационной войны Запада против России, заявил зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в РФ