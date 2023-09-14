Хинштейн не исключает возможности блокировки WhatsApp из-за появления каналов

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Мессенджер WhatsApp, которым владеет компания Meta (признана экстремистской в РФ, ей принадлежат запрещенные в России соцсети Facebook и Instagram), могут заблокировать в России, если корпорация введет в приложение функцию создания русскоязычных каналов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Если это произойдет, будет правильным – пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", – отметил он.

По его словам, ставить под сомнение "антироссийский характер" таких каналов не нужно, поскольку WhatsApp относится к экстремистской корпорации Meta.

Днем ранее WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Такая функция доступна пока что не всем, но со временем ее откроют для каждого. В компании добавили, что их цель заключается в разработке сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности. Именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции.

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