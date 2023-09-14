WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могут заблокировать на территории РФ после появления в мессенджере каналов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на первого замглавы думского комитета по информполитике Антона Горелкина.

"Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена", – заявил парламентарий.

Днем ранее WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Такая функция доступна пока что не всем, но со временем ее откроют для каждого. В компании добавили, что их цель заключается в разработке сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности. Именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции.

"Техно": обновления WhatsApp