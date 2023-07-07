Соцсеть Threads фактически блокируется в РФ, несмотря на отсутствие ее запрета – ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая соцсеть Threads от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) сегодня фактически блокируется в России, поскольку она тесно связана с Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Threads серьезно интегрирован с Instagram, у них общая база пользователей и, насколько я понимаю, общая серверная инфраструктура. Поэтому уже сейчас без помощи VPN российским пользователям на этот сервис зайти нельзя", – сказал он.

При этом парламентарий уверен, что Threads в любом случае в скором времени превратится в очередное оружие информационной войны Запада против России.

Социальная сеть Threads, которая позиционируется как аналог Twitter, стала доступна для скачивания на iOS и Android 6 июля. Приложение доступно пользователям из более чем 100 стран мира, в том числе России. По словам создателей, оно предназначено для обмена идеями и трендами с помощью текста.