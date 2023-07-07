Twitter пригрозил судом Цукербергу из-за запуска соцсети Threads – СМИ

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Компания Twitter может подать в суд на корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) из-за запуска новой социальной сети Threads, которая представляется аналогом Twitter. Об этом сообщает портал Semafor.

По данным журналистов, после запуска новой соцсети юрист Алекс Спиро, представляющий интересы Twitter, написал письмо на имя главы Meta Марка Цукерберга, в котором обвинил корпорацию в использовании интеллектуальной собственности Twitter в своем новом продукте.

Так, по утверждению Спиро, после массовых сокращений в Twitter, которые произошли в результате приобретения соцсети американским миллиардером Илоном Маском, Meta наняла десятки сотрудников Twitter, у которых остался доступ к информации, представляющей коммерческую тайну.

В связи с этим юрист потребовал, чтобы корпорация немедленно прекратила использовать любую конфиденциальную информацию Twitter.

6 июля компания Meta запустила текстовый сервис сообщений Threads.

Новая соцсеть стала аналогом сервиса микроблогов Twitter. Приложение запустили в магазинах приложений Apple и Google Android в более чем 100 странах, в том числе США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии.

Сами создатели отмечают, что сервис предназначен для обмена идеями и трендами с помощью текста.