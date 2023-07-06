Аналог Twitter от компании Meta стал официально доступен для скачивания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) запустила текстовый сервис сообщений Threads, сообщает "Комменрсант".

Новая соцсеть стала аналогом сервиса микроблогов Twitter, принадлежащего бизнесмену Илону Маску. Приложение запустили сразу в магазинах приложений Apple и Google Android в более чем 100 странах, в том числе США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии.

Сами создатели отмечают, что сервис предназначен для обмена идеями и трендами с помощью текста.

Интерфейс приложения напоминает Twitter. Пользователи смогут авторизоваться на новой площадке через аккаунт Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Эксперты считают, что Threads станет главным конкурентом Twitter.

9 июня в СМИ появилась информация, что Meta планирует запуск приложения, которое призвано стать аналогом Twitter. Добавлялось, что главный директор по продуктам в Facebook Meta Platforms Крис Кокс представил отдельное приложение, которое будет запускаться через Instagram.

После этого владелец Twitter Илон Маск вызвал главу корпорации Meta Марка Цукерберга на бой, тот согласился. Затем мать Маска отменила бой своего сына с главой корпорации Meta. Она предложила им сразиться на словах. Однако это не помешало Маску провести тренировку по боевым искусствам с блогером, ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

В римском Колизее отказались проводить бой Маска и Цукерберга