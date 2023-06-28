Маск потренировался с обладателем черного пояса по джиу-джитсу перед боем с Цукербергом

Фото: twitter.com/Lex Fridman

Американский бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск провел тренировку по боевым искусствам с блогером, ученым, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом. Таким образом бизнесмен готовится к бою с главой корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марком Цукербергом.

"Вчера я провел импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и навыками в партере. Это было эпично", – написал Фридман в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что его вдохновляет рвение Маска и Цукерберга, которые занимаются боевыми искусствами, однако было бы лучше, если бы они просто посещали тренировки, а не намеревались провести бой на ринге.

Также блогер выложил фотографии, на которых видно как Маск в процессе тренировки бросил его на пол.

"Это было весело!", – написал под постом Фридмана Маск.

Ранее Цукерберг и Маск договорились сразиться на ринге. Решение было принято в связи с планами компании Meta, которая намеревается создать аналог социальной сети Twitter. Отмечалось, что Маск первым пригласил на бой владельца компании и добавил, что поединок состоится, если он даст свое согласие.

Цукерберг ответил, опубликовав пост в своем профиле Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), который он подписал: "Присылай местоположение". Маск предложил "вегасский октагон", имея в виду, вероятно, арену UFC Apex.



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