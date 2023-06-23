Мать Илона Маска отменила бой ее сына с Цукербергом

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Мать американского бизнесмена и основателя Tesla Илона Маска отменила бой своего сына с главой корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом. Мэй Маск разместила соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Twitter.

"Бой отменили. Большое облегчение <...>. На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах", – написала она.

Маск добавила, что победителем в поединке станет тот, кто окажется смешнее.

Ранее Цукерберг и Маск договорились сразиться на ринге в связи с появившейся информацией о планах компании Meta создать аналог Twitter. Отмечалось, что Маск первым пригласил на бой владельца компании и добавил, что поединок состоится, если он даст свое согласие.

Цукерберг ответил, опубликовав пост в своем профиле Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), который он подписал: "Присылай местоположение".

9 июня в СМИ появилась информация, что Meta планирует запустить соцсеть, которая станет аналогом Twitter. Компания уже ведет переговоры с Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы те начали использовать новое приложение для его продвижения.



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