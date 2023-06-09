Meta может запустить аналог Twitter – СМИ

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Американская компания Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) планирует запуск приложения, которое призвано стать аналогом Twitter. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Источник издания рассказал, что главный директор по продуктам в Facebook Meta Platforms Крис Кокс представил отдельное приложение, которое будет запускаться через Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), и составит конкуренцию Twitter.

Кокс заявил, что ряд общественных деятелей рассказали Meta о желании пользоваться разумно управляемой платформой. Отмечается, что компания ведет переговоры с Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы те начали использовать созданное приложение. Запустить его компания надеется как можно скорее.

Ранее в Госдуме попросили Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки Twitter в России. По словам вице-спикера ГД от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, социальная сеть перестала блокировать аккаунты российских журналистов и госорганов, а также снижать их рейтинг в поисковой выдаче.

2 июня американский предприниматель Илон Маск подтвердил планы о возможном ребрендинге принадлежащей ему социальной сети Twitter. Уточняется, что соцсеть может быть переименована в будущем из-за расширения ее функционала.

Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter