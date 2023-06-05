В Госдуме попросили Роскомнадзор разблокировать Twitter

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В Госдуме просят Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

С соответствующим предложением в ведомство обратился вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Он также призвал провести проверку фактов удаления соцсетью информации, которая распространяется в нарушение закона.

Депутат отмечает, что Twitter перестал блокировать аккаунты российских журналистов и госорганов, а также снижать их рейтинг в поисковой выдаче.

"Это личное решение нового главы Twitter Илона Маска", – заявил Даванков.

Ранее в Госдуме назвали YouTube враждебным, но выступили против блокировки видеохостинга. Такую позицию высказал зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.



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