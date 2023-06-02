В ГД назвали YouTube враждебным, но выступили против блокировки видеохостинга

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Сейчас видеохостинг YouTube не имеет альтернатив, заблокировать сервис нельзя по техническим причинам, несмотря на его враждебность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

"Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил сервис по доставке цифрового контента по всей стране. Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в "Дзен", и в VK", – сказал Горелкин.

При этом депутат добавил, что к осени ожидается запуск в тестовом режиме сервиса "VK видео".

Кроме того, Горелкин также отметил отсутствие "русской "Википедии". По его мнению, существует только сегмент американского сервиса, в котором "вычистили хорошо относящихся к России редакторов". Парламентарий выразил надежду, что отечественный аналог "Рувики", который начнет работу в ближайшее время, справится с дезинформацией.

Ранее в Минцифры РФ также не увидели необходимости в блокировке YouTube. В министерстве считают такой шаг нецелесообрзным.

До этого глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков заявил, что намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о запрете YouTube в РФ в связи с блокировкой аккаунта СФ на платформе.

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