В Минцифры не увидели необходимости в блокировке YouTube

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Позиция Минцифры РФ относительно блокировки видеохостинга YouTube осталась прежней, заявил глава министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает "Интерфакс".

В прошлом году Шадаев неоднократно говорил о нецелесообразности блокировки YouTube и отсутствии соответствующих планов.

"Позиция министерства по этому вопросу не изменилась", – сказал он.

18 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что YouTube в скором времени будет закрыт, а россияне, которые продолжат им пользоваться, будут привлечены к ответственности.

Видеохостинг предприниматель назвал "чумой нашего времени", а российских пользователей платформы – предателями.

В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в РФ

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